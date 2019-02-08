На трассе Удмуртии сбили мужчину

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-08T10:08:50+03:00

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В Удмуртии, 7 февраля, на 25 километре автодороги «Игра-Глазов» Балезинского района машина сбила пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 37-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3009» наехал на пешехода – мужчину 33 лет, он переходил дорогу вне пешеходного перехода, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в больницу.

ВАЖНО!

Уважаемые пешеходы! Помните! Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии!

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ИСТОЧНИК KP.RU