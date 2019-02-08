2019-02-08T09:26:55+03:00
Общество

В ночь с 7 на 8 февраля на улицах Ижевска убирали снег 173 машины

Автомобилистов просят не парковать машины на обочинах дорог
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске прошел сильный снегопад, в ночь с 7 на 8 февраля на улицах города чистили снег 173 машины. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

8 февраля вывоз снега будет производиться со следующих улиц: Партизанская, ул. Советская, ул. 50 лет Октября, ул. Кирова, ул. Пушкинская, ул. Пастухова, ул. Революционная, ул. Ленина, ул. Коммунаров, ул. Советская, ул. Партизанская, ул. Воровского, ул. Песочная, ул. Серова, ул. Бумашевская, Воткинское шоссе, Славянское шоссе, ул. 8 марта, ул. Репина, ул. Нагорная, ул. Азина, ул. Областная.

Автомобилистов просят не мешать уборке снега, не оставлять машины на обочинах дорог, особенно ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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