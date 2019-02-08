В Удмуртии пропал 28-летний молодой человек

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-08T11:36:56+03:00

Он уже сутки не выходит на связь с родными

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В Удмуртии разыскивают 28-летнего Акилова Алексея Юрьевича. Об этом сообщают на странице поисково-спасательного отряда «Регион 18».

7 февраля 2019 года он ушел из дома - Завьяловский район, микрорайон Полесье и больше не выходит на связь с родными.

Приметы: рост 170, среднее телосложение, волосы короткие, рыжие, глаза карие

Одежда: темная куртка с мехом на капюшоне, синие джинсы, темно-зеленые кроссовки.

Может передвигаться на автомобиле «Рено-Сандеро» вишневого цвета.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU