Новый спортивный комплекс откроется в Удмуртии
В Удмуртии, в д. Пирового откроется новый спортивный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.
В комплексе расположится 25-метровый бассейн, тренировочные и тренажерные залы, кафе и раздевалки. Пропускная способность спорткомплекса 2500 человек.
- Это социально ориентированный бизнес. Руководство спорткомплекса заинтересовано в развитии плавания в республике и поэтому будет тесно сотрудничать с федерацией плавания Удмуртии, - отметила Наталья Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике республики.
В день открытия, 9 февраля, в спорткомплексе пройдут республиканские открытые соревнования среди спортсменов, ветеранов и любителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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