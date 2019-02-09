Новый спортивный комплекс откроется в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-09T08:28:51+03:00

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В Удмуртии, в д. Пирового откроется новый спортивный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

В комплексе расположится 25-метровый бассейн, тренировочные и тренажерные залы, кафе и раздевалки. Пропускная способность спорткомплекса 2500 человек.

- Это социально ориентированный бизнес. Руководство спорткомплекса заинтересовано в развитии плавания в республике и поэтому будет тесно сотрудничать с федерацией плавания Удмуртии, - отметила Наталья Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике республики.

В день открытия, 9 февраля, в спорткомплексе пройдут республиканские открытые соревнования среди спортсменов, ветеранов и любителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU