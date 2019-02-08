В выходные в Удмуртии станет теплее
В Ижевске в предстоящие выходные станет теплее. По данным Удмуртского Гидрометцетра в ночь на субботу, 9 февраля, температура понизится до -18 градусов, а днем составит -4…-9 градусов. Также в ночь на воскресенье, 10 февраля, ожидается снегопад, слабая метель, на дорогах снежные заносы.
По данным сервиса Яндекс Погода, 9 февраля, в субботу, днем температура воздуха составит −7…−5 градусов, ночью −5…−4 градусов, небольшой снег. Ветер с порывами до 4,6 м/с.
10 февраля, в воскресенье, днем ожидается −3 градуса, ночью −8…−7 градусов, небольшой снег.
11 февраля, в понедельник, днем температура −8…−7 градусов, ночью −10 градусов, небольшой снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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