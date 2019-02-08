Заместитель главврача в Удмуртии обвиняется в разглашении врачебной тайны

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-08T14:02:15+03:00

Он сообщил диагноз пациентки ее работодателю

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии заместитель главврача Можгинской районной больницы обвиняется в разглашении врачебной тайны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Мужчина раскрыл работодателю потерпевшей факт обращения в больницу и ее диагноз без согласия пациентки, - сообщает ведомство.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением профессиональных обязанностей».

Суд признал виновным мужчину и назначил административный штраф в размере четырех тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Администрация города сообщила, сколько техники выходило в ночь на 8 февраля.

На трассе Удмуртии сбили пешехода. Подробности.

9 февраля всех желающих ждут на Центральной площади, там пройдет фестиваль «Всемирный день пельменя». Полная программа мероприятия уже на сайте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU