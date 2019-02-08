2019-02-08T14:02:15+03:00
Общество

Заместитель главврача в Удмуртии обвиняется в разглашении врачебной тайны

Он сообщил диагноз пациентки ее работодателю
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии заместитель главврача Можгинской районной больницы обвиняется в разглашении врачебной тайны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Мужчина раскрыл работодателю потерпевшей факт обращения в больницу и ее диагноз без согласия пациентки, - сообщает ведомство.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением профессиональных обязанностей».

Суд признал виновным мужчину и назначил административный штраф в размере четырех тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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