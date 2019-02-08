Заместитель главврача в Удмуртии обвиняется в разглашении врачебной тайны
В Удмуртии заместитель главврача Можгинской районной больницы обвиняется в разглашении врачебной тайны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Мужчина раскрыл работодателю потерпевшей факт обращения в больницу и ее диагноз без согласия пациентки, - сообщает ведомство.
Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением профессиональных обязанностей».
Суд признал виновным мужчину и назначил административный штраф в размере четырех тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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