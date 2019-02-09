Рыбак из Удмуртии уснул на морозе
В Удмуртии мужчина на зимней рыбалке уснул на льду. Об этом сообщил в соцсетях председатель «Общества спасания на водах» в Удмуртии Владимир Черников.
- Это житель города Сарапул, который не рассчитал количество выпитого спиртного на зимней рыбалке и уснул на льду. От госпитализации отказался. Признаков обморожения нет. К счастью жертвы удалось избежать, - написал Владимир Черников.
Мужчину привели в чувства и передали родственникам. Признаков обморожения не обнаружено.
«Центра гигиенического образования населения» сообщает, что в результате несчастных случаев на воде погибают или получают травмы несколько тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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