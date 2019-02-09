2019-02-09T08:56:45+03:00
Происшествия

Ижевчанка хотела продать арендованную квартиру

Она получала задатки от потенциальных покупателей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске местная жительница хотела продать квартиру, которую снимала. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- 30-летняя женщина арендовала квартиру и одновременно пыталась ее продать. Втайне от собственника она получала задатки от потенциальных покупателей от 10 до 30 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Общая сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. Женщина признала вину и с учетом совершения преступления в период отбывания испытательных сроков по двум предыдущим срокам, суд назначил наказание в виде лишении свободы сроком на 2,5 года в колонии-поселении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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