Александр Поварницын из Удмуртии в составе сборной России по биатлону завоевал бронзу

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-09T11:36:15+03:00

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Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын в составе сборной России завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Как сообщается на сайте Союза биатлонистов, эстафеты вообще могло и не быть из-за ветра и снегопада. Но гонка все-таки состоялась.

Сборная России (Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын) использовала девять дополнительных патронов, но при этом ни разу не заехали на штрафной круг.

Спортсмен из Удмуртии Александр Поварницын уверенно прошел свой этап, взяв два дополнительных патрона только на последней стрельбе, но он сделал 2 промаха как раз в тот момент, когда француз, шедший вторым, пытался закрыть последнюю мишень.

В итоге Поварницын пришел третьим с отставанием от команды Норвегии в 1 минуту 48,4 секунды. Французы проиграли лидерам 1 минуту 10,4 секунды.

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Сборная России с бронзой мужской эстафеты в Канаде. Финиш и интервью Логинова.Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын завоевали бронзу в мужской эстафете. Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w?sub_confirmation=1 Чтобы получать уведомления о новых видео, жмите на колокольчик! Больше видео с лучшими моментами матчей на нашем официальном сайте: https://matchtv.ru/ Матч ТВ в соцсетях: ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/matchtv FACEBOOK: https://www.facebook.com/MatchTVChannel TWITTER: https://twitter.com/MatchTV INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matchtv_channel/ ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/matchtvchannel Скачивайте официальное приложение МАТЧ! КЛУБ: IOS: https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1051293689?mt=8 ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tviztv.tviz2x45&referrer=utm_source%3DMatchTVinVK

ИСТОЧНИК KP.RU