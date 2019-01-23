2019-01-23T08:43:15+03:00
Спорт

Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выступит в составе России на этапе Кубка мира

Соревнования пройдут в Италии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/alex_povarnitsynФото: instagram.com/alex_povarnitsyn
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Уроженец Удмуртии, биатлонист Александр Поварницын выступит в составе России на этапе кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба союза биатлонистов России.

Этап Кубка мира пройдет в Италии в Антхольце. По итогам этапов кубка мира в Рупольдинге и кубка IBU в Арбере было принято решение, что Семен Сучилов отправится в расположение резервной сборной, а Александр Поварницын и Эдуард Латыпов поедут на этап кубка мира.

Гонки шестого этапа Кубка мира пройдут с 24 по 27 января.

Напомним, что Александр Поварницын победил в гонке на этапе Кубка IBU (подробнее)

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