СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-07T14:11:16+03:00

Соревнования пройдут со 2 по 12 марта

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Биатлонисты из Удмуртии вошли в предварительный состав сборной России на Всемирную Универсиаду 2019. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики.

Ильназ Мухамедзянов и Ульяна Кайшева претендуют на место в основном составе на Всемирную Универсиаду, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.

Фото: ЦСП Удмуртии

В окончательную заявку войдут по восемь мужчин и женщин.

Напомним, что Ильназ Мухамедзянов выиграл эстафету в составе сборной России.

Также вторую победу одержала Ульяна Кайшева на Кубке IBU в Швейцарии. На этот раз - в смешанной эстафете.

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ИСТОЧНИК KP.RU