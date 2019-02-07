Биатлонисты из Удмуртии вошли в предварительный состав сборной России на Всемирную Универсиаду
Биатлонисты из Удмуртии вошли в предварительный состав сборной России на Всемирную Универсиаду 2019. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики.
Ильназ Мухамедзянов и Ульяна Кайшева претендуют на место в основном составе на Всемирную Универсиаду, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.
Фото: ЦСП Удмуртии
В окончательную заявку войдут по восемь мужчин и женщин.
Напомним, что Ильназ Мухамедзянов выиграл эстафету в составе сборной России.
Также вторую победу одержала Ульяна Кайшева на Кубке IBU в Швейцарии. На этот раз - в смешанной эстафете.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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