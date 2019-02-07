2019-02-07T14:11:16+03:00
Спорт

Биатлонисты из Удмуртии вошли в предварительный состав сборной России на Всемирную Универсиаду

Соревнования пройдут со 2 по 12 марта
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Биатлонисты из Удмуртии вошли в предварительный состав сборной России на Всемирную Универсиаду 2019. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики.

Ильназ Мухамедзянов и Ульяна Кайшева претендуют на место в основном составе на Всемирную Универсиаду, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.

Фото: ЦСП Удмуртии

Фото: ЦСП Удмуртии

В окончательную заявку войдут по восемь мужчин и женщин.

Напомним, что Ильназ Мухамедзянов выиграл эстафету в составе сборной России.

Также вторую победу одержала Ульяна Кайшева на Кубке IBU в Швейцарии. На этот раз - в смешанной эстафете.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вот это да! Уроженец Ижевска может выступить на чемпионате Европы по серфингу (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Клиенты «Дом.ru» стали чаще обращаться в компанию через соцсети и мессенджеры
В Ижевске предложили включить кальянные в список мест, где запрещено быть несовершеннолетним
На светофоре на перекрестке Удмуртская-10 лет Октября в Ижевске установили допсекции
Сильный снегопад в Ижевске сохранится до вечера 8 февраля
Средняя стоимость на вторичное жилье в Удмуртии за год увеличилась на 2,1%
Уроженец Ижевска вошел в расширенный состав сборной России по серфингу
Оторвавшееся от грузовика колесо убило пассажирку автомобиля на трассе Удмуртии
Жителя Удмуртии задержали за незаконный отстрел лося
Администрация Ижевска опубликовала график уборки снега 7 февраля
Формат национальных праздников Удмуртии может измениться
Массовые проверки водителей на выявление алкогольного опьянения пройдут в Ижевске
«Быть первой – очень сложно»: в сети появился ролик с фотосъемки уроженки Ижевска Алины Загитовой
Пик заболеваемости мышиной лихорадкой ожидается в Удмуртии в 2019 году
Студентка ИжГТУ победила на Международной научной олимпиаде по маркетингу
Парковку на улице 6-я Подлесная в Ижевске запретят
Стрелки из Удмуртии завоевали «серебро» на чемпионате России
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова рассказала, чем будет заниматься после завершения карьеры
Автомобилистов Ижевска просят не парковать машины вдоль дорог
На улице Берша в Ижевске началось строительство школы
Проверка качества товара Роспотребнадзора по Удмуртии выявила нарушения