Поставку флаконов для парфюмерии компании Avon может начать завод Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-09T14:43:57+03:00

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Удмуртия может стать поставщиком флаконов для парфюмерии компании Avon. Об этом сообщает директор завода "Свет" Крюков Андрей.

На данный момент можгинское АО «Свет» ведет переговоры. Завод запустил новую производственную линию по выпуску стеклянных изделий для парфюмерной отрасли. Предприятие собирается увеличить выпуск стеклянной упаковки на 12 млн штук в год.

- У нас были предварительные переговоры с компанией Avon. Они ждут от нас качественной продукции, - рассказал генеральный директор.

Как считает первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин, у завода «Свет» есть все шансы укрепить позиции поставщика упаковки для парфюмерии.

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ИСТОЧНИК KP.RU