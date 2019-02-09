В Ижевске проходит фестиваль "Всемирный день пельменя"

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-09T14:54:04+03:00

Пельменный СЪЕСТ, игры с пельменями и концерт: чем заняться на фестивале

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9-го февраля на Центральной площади отмечают всемирный день пельменя. Ижевчан и гостей города поздравили бабушки из Бураново, а посетители фестиваля сыграли в пельнянькей и попробовали пельмени местных производителей.

Весь день на празднике работают разные площадки: фолк-фестиваль, конкурсы, розыгрыши, показ этноколлекций одежды.

Иван Алексеев, один из волонтеров фестиваля, отмечает:

-В этом году людям нравится, что много площадок для детей. Я провожу целый квест: нужно собрать шарики, рассортировать их, прокатиться на пельмене, сбить деревянную пирамидку скалкой и построить башню из картонных коробок. С помощью игры мы объясняем, как готовится мука.

Фото: Алена Селезнева

Заодно участники фестиваля ловят пельмени шумовкой из большой кастрюли, играют в пельнянь-шудон - баскетбол с кастрюлей вместо корзины, и сбивают ложки шариками. За участие в играх выдают купоны на розыгрыш годового запаса пельменей в 50 кг.

Проголодавшиеся едят на межнациональном пельменном СЪЕСТЕ. Здесь можно купить пельмени и перепечи местных производителей. Порция 200 грамм пельменей стоит 60 рублей, а цена за необычные блюда из пельменей доходит до 200-т рублей.

Фото: Алена Селезнева

Татьяна Трунаева пришла на праздник в народном костюме и с большим пельменем на шее:

-День пельменя - лучший праздник февраля! Фестиваль прославил Удмуртию, к нам приезжают даже из других регионов. Здесь дружелюбная атмосфера, и люди становятся единым целым. Сегодня я поучаствую в конкурсе частушек про пельмени.

Жителей Удмуртии поздравил с праздником председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов:

-Дорогие друзья! Уже тысячу лет люди спорят, что появилось раньше: курица или яйцо. Но непонятно, почему люди примерно столько же спорят, где же родина пельменя. Ведь мы все знаем, что пельмени изобрели в Удмуртии. С праздником вас и хорошего настроения!

Всемирный день пельменя проходит в Ижевске с 2014-го года. За это время фестиваль стал знаменитым и за пределами Удмуртии. По словам организаторов, на праздник приезжают люди из Самарской области, Пермского края, Свердловской области и других регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU