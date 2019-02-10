Сотрудница музея из Воткинска выиграла грант от фонда Потанина
Ученый секретарь музея-усадьбы П.И. Чайковского в Воткинске Мария Светлакова выиграла Грант от Благотворительного фонда Владимира Потанина. Девушка одержала победу в рамках программы «Музейный десант» и отправиться в поездку за рубеж.
- Мария познакомится с деятельностью европейских музеев и поделится опытом с сотрудниками музея-усадьбы, - сообщает пресс-служба музея-усадьбы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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