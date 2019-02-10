2019-02-10T15:09:05+03:00
Звезды

Сотрудница музея из Воткинска выиграла грант от фонда Потанина

Девушка поедет за рубеж и познакомится с деятельностью европейских музеев
Наталья Сорокина
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Фото: пресс-служба музея-усадьбы П.И. Чайковского в Воткинске / vk.com/tchaikovskyhomeФото: пресс-служба музея-усадьбы П.И. Чайковского в Воткинске / vk.com/tchaikovskyhome
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Ученый секретарь музея-усадьбы П.И. Чайковского в Воткинске Мария Светлакова выиграла Грант от Благотворительного фонда Владимира Потанина. Девушка одержала победу в рамках программы «Музейный десант» и отправиться в поездку за рубеж.

- Мария познакомится с деятельностью европейских музеев и поделится опытом с сотрудниками музея-усадьбы, - сообщает пресс-служба музея-усадьбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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