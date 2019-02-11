2019-02-11T19:04:17+03:00
Общество

ИжГЭТ просит водителей и владельцев остановочных комплексов не создавать препятствия электротранспорту

В последнее время машины стали часто застревать на трамвайных путях
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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ИжГЭТ просит водителей и владельцев остановочных комплексов не создавать препятствия электротранспорту.

Как сообщается на официальной странице предприятия, снег, который выбрасывают на проезжую часть владельцы остановочных комплексов, замерзает, образуется наледь, снежный накат. Такая ситуация создает трудности водителям троллейбусов при прибытии и отправлении от остановок.

Также в последнее время машины стали часто застревать на путях, где ездят трамваи. Специалисты напоминают, что один час задержки движения трамваев или троллейбусов «стоит» 14 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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