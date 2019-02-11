11 Февр. 10:26 2019-02-11T19:04:17+03:00

В последнее время машины стали часто застревать на трамвайных путях

Изменить размер текста: A A

ИжГЭТ просит водителей и владельцев остановочных комплексов не создавать препятствия электротранспорту.

Как сообщается на официальной странице предприятия, снег, который выбрасывают на проезжую часть владельцы остановочных комплексов, замерзает, образуется наледь, снежный накат. Такая ситуация создает трудности водителям троллейбусов при прибытии и отправлении от остановок.

Также в последнее время машины стали часто застревать на путях, где ездят трамваи. Специалисты напоминают, что один час задержки движения трамваев или троллейбусов «стоит» 14 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пошла к двери в трамвае и едва не села на шпагат!»: почему в общественном транспорте скользко? «Комсомолка» решила разобраться в этой проблеме (подробнее)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вот это да! В рамках акции «Открытка из Ижевска» было отравлено 2000 открыток с изображением пельменя (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU