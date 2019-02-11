В рамках акции «Открытка из Ижевска» было отправлено 2000 открыток с изображением пельменей
В рамках акции «Открытка из Ижевска» было отправлено две тысячи открыток с изображением пельменя, которые организаторы специально выпустили ко Всемирному дню пельменя. Об этом сообщает пресс-служба почты России.
Всего было выпущено 12 оригинальных открыток с изображением пельменя. Каждый желающий мог отправить открытку почтой России в любой уголок нашей страны.
Даже был установлен специальный ящик, куда можно было опустить открытку со специальной маркой и сувенирным штемпелем. Особенным интересом пользовались открытки с дополненной реальностью. Получатели таких открыток в приложении «Открытки из Ижевска» могли навести телефон на открытку и увидеть, как удмуртская бабушка лепит и варит пельмени.
Проект «Открытка из Ижевска» существует уже пятый год, целью его является повысить узнаваемость города, рассказать о нем как можно большему числу людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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