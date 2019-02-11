2019-02-11T18:54:10+03:00
Общество

Массовые проверки водителей были проведены в Ижевске

Проверка была направлена на выявление грубых нарушений ПДД
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Ижевске 8 февраля в вечернее время сотрудники ГИБДД совместно с членами ДНД «Дорожный патруль» провели массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В результате проверки было выявлено два пьяных водителя, один водитель, который не имел при себе прав и один факт нарушения правил перевозки детей, - сообщает ведомство.

Госавтоинспекция г. Ижевска обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудниками ГИБДД будут предприняты все необходимые оперативные меры реагирования на данные сообщения.

Госавтоинспекция призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию, в случае выявления фактов грубого нарушения Правил дорожного движения незамедлительно сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 415-700, 415-701 или 02.

ВАЖНО!

В соответствии п.2.7 ПДД Российской Федерации «водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

Даже если водитель в первый раз попадается инспектору в пьяном виде, его ждет наказание в виде лишения водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 000 рублей.

При повторном совершении данного правонарушения водитель понесет уголовную ответственность согласно статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение права управления транспортным средством на срок три года, либо штраф до 300 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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