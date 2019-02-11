В рейтинге по доступности бензина Удмуртия заняла 46-е место

11 Февр. 10:46 2019-02-11T10:46:36+03:00

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Удмуртия заняла 46-е место в рейтинге по доступности бензина в России. Данные рейтинга приводит РИА новости.

В России самый доступный бензин продается в Ямало-Ненецком автономном округе (на среднемесячную зарплату можно купить 2006 литров бензина АИ-92). На втором месте Москва (1699 литров, цена за литр – 42,37 рублей), на третьем месте Ненецкий автономный округ (1588 литров, цена за литр – 45,09 рублей).

Удмуртия расположилась между Рязанской и Белгородской областями и заняла 46-е место (664 литра, цена за литр – 41,44 рублей). Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия заняла 6-е место.

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ИСТОЧНИК KP.RU