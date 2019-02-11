2019-02-11T18:52:07+03:00
Происшествия

Жительница Кировской области украла у ижевчанки 100 тысяч рублей

Оказалось, подозреваемая была ранее судима
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии задержали жительницу Кировской области, которую подозревают в краже 100 тысяч рублей у ижевчанки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В середине января подозреваемая находилась в Ижевске и под видом сотрудницы компании по установке очистительных фильтров предложила 87-летней ижевчанке установить фильтр по очистке воды за 50 тысяч рублей. Женщины пошли в отделение банка, чтобы снять деньги, но фильтр так и не был установлен. Через неделю подозреваемая снова пришла в дом пенсионерки, которая,забыв о том, что уже отдавала деньги, вновь пошла с ней в отделение банка, - сообщает ведомство.

Подозреваемую задержали благодаря сотрудникам банка, которые сообщили, что пенсионерка уже второй раз снимает крупную сумму. На данный момент возбуждено уголовное дело, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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