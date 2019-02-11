Жители нескольких домов в Ленинском районе Ижевска остались без воды
В Ижевске 11 февраля утром из-за аварии жители шести домов Ленинского района по улице Оружейника Драгунова остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Холодное водоснабжение отсутствует в домах № 54а, 58а, 62, 64 по ул. О. Драгунова и № 97, 99 г. Строителей, - сообщает ведомство.
На данный момент прошли работы по устранению аварии и водоснабжение в домах включено.
Напомним, за прошедшие выходные в Ижевске произошло сразу два порыва (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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