Жители нескольких домов в Ленинском районе Ижевска остались без воды

11 Февр. 11:39 2019-02-11T18:57:35+03:00

На данный момент ведутся работы по устранению аварии

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В Ижевске 11 февраля утром из-за аварии жители шести домов Ленинского района по улице Оружейника Драгунова остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Холодное водоснабжение отсутствует в домах № 54а, 58а, 62, 64 по ул. О. Драгунова и № 97, 99 г. Строителей, - сообщает ведомство.

На данный момент прошли работы по устранению аварии и водоснабжение в домах включено.

Напомним, за прошедшие выходные в Ижевске произошло сразу два порыва (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU