2019-02-11T14:34:39+03:00
Общество

Днем 11 февраля на улицы Ижевска вышли 98 снегоуборочных машин

На обсыпку дорог потратили 10 тонн реагента
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске, днем 11 февраля, на расчистку дорог от снега вышло 98 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Запланирована уборка снега на улицах: ул. Азина, ул. Областная, ул. Мужвайская, ул. Драгунова, ул. Гагарина, ул. Автозаводская, Славянском шоссе, улицах Восточного поселка, в районе Татарбазара, Лесозавода, гор. Строителей, пос. Машиностроителей, мкрн Горка, Сосновый бор, Люлли.

Очистка ступеней от снега, сбор мусора на ул. 10 лет Октября, ул. Парковая, ул. Бабушкина, в пер. Спартаковский, подземных переходах на ул. 40 лет Победы, ул. Удмуртская, ул. М. Горького у Собора Александра Невского, Воткинском шоссе.

Вывоз снега на ул. Пушкинская, ул. Новоажимова, ул. Щорса, ул. Михайлова, ул. Революционная, в пер. Революционный.

Также в ночь с 10 на 11 февраля работали 140 единиц спецтехники. Было вывезено 9 куб. м мусора, 9636,42 куб. м снега, на обработку проезжей части израсходованы 170,5 тонны песчано-соляной смеси, 10 тонн реагента.

Если вы обнаруживаете неудовлетворительное исполнение подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий необходимо обратиться в службу 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске прошли массовые проверки водителей. Каковы результаты читайте на сайте.

Фигуристка Алина Загитова рассказала, сколько раз хотела бросить спорт (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очередная прогулка с врачом в Удмуртии пройдет на тему «Рак – это не приговор, а диагноз»
Ижевчанин выступит на проекте «Песни» на телеканале ТНТ
Автобус в Удмуртии сбил 7-летнего мальчика
«Мы решили, что аквапарк в Ижевске нужен»: гендиректор «Летнего сада» рассказал, какая сумма понадобится на его строительство
Женщина погибла при пожаре в Удмуртии
Два автомобиля столкнулись в Ижевске
Нескольким домам в Первомайском районе Ижевска отключили отопление
Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра
«Деньги передавали вместе с рыбой»: экс-замминистра транспорта Удмуртии о том, как договаривались о взятке
На объекте нефтедобычи в Удмуртии произошел разлив нефтесодержащей жидкости
Страховочное устройство на тренировке уроженки Ижевска Алины Загиовой произвело фурор на японцев
Молодого человека, который пропал два месяца назад, нашли мертвым около Ижевска
От оригинальных подарков до угощений: в Ижевске открылась «Новая ярмарка»
Кто имеет право на льготу по коммунальной услуге «обращение с ТКО» в Удмуртии?
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены
«Ижсталь» в матче в Ижевске одержала третью победу подряд
13 февраля пройдет очередное слушание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева
Руководитель кондитерского производства в Удмуртии задолжал налогов на 66 миллионов рублей
Чемпионат и Первенство Удмуртии по зимнему картингу пройдет 17 февраля
«Богатырские забавы» пройдут в Ижевске
9 февраля диспансеризацию в Удмуртии прошли 3187 человек
В Ижевске разыскивают 15-летнюю девочку
Количество браков в Удмуртии в 2018 году уменьшилось более чем на тысячу
Работников службы администрации кладбищ Ижевска задержали за злоупотребление должностными полномочиями
В музее-усадьбе П.И. Чайковского в Удмуртии побывал артист Юрий Гальцев
Глава Устиновского района Ижевска оставит свой пост