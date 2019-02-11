Днем 11 февраля на улицы Ижевска вышли 98 снегоуборочных машин

11 Февр. 14:34 2019-02-11T14:34:39+03:00

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В Ижевске, днем 11 февраля, на расчистку дорог от снега вышло 98 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Запланирована уборка снега на улицах: ул. Азина, ул. Областная, ул. Мужвайская, ул. Драгунова, ул. Гагарина, ул. Автозаводская, Славянском шоссе, улицах Восточного поселка, в районе Татарбазара, Лесозавода, гор. Строителей, пос. Машиностроителей, мкрн Горка, Сосновый бор, Люлли.

Очистка ступеней от снега, сбор мусора на ул. 10 лет Октября, ул. Парковая, ул. Бабушкина, в пер. Спартаковский, подземных переходах на ул. 40 лет Победы, ул. Удмуртская, ул. М. Горького у Собора Александра Невского, Воткинском шоссе.

Вывоз снега на ул. Пушкинская, ул. Новоажимова, ул. Щорса, ул. Михайлова, ул. Революционная, в пер. Революционный.

Также в ночь с 10 на 11 февраля работали 140 единиц спецтехники. Было вывезено 9 куб. м мусора, 9636,42 куб. м снега, на обработку проезжей части израсходованы 170,5 тонны песчано-соляной смеси, 10 тонн реагента.

Если вы обнаруживаете неудовлетворительное исполнение подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий необходимо обратиться в службу 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU