За неделю в Удмуртии ОРВИ заболело более 17 тысяч человек

11 Февр. 16:02 2019-02-11T18:45:24+03:00

Эпидпорог был превышен на 34,3%

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В Удмуртии за период с 4 по 10 февраля 2019 года ОРВИ заболело 17459 человек. Уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 34,3%. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

За неделю с жалобами на респираторные заболевания обратились 8597 человек, недельный уровень заболеваемости был выше эпидпорога на 27,8%.

Районы, в которых превышены сезонные показатели уровня заболеваемости: Каракулинский, Игринский, Малопургинский, Камбарский, Ярский.

Из 1000 исследованных проб биологического материала было выявлено 79 случаев заболевания гриппом А.

С 4 по 10 февраля, по данным Минобразования Удмуртии, на карантин было закрыто пять школ и восемь детских садов, частично закрыто: 133 класса в 68 школах и 92 группы в 67 детских садах.

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ИСТОЧНИК KP.RU