Повторный рейд по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Ижевске

11 Февр. 16:32 2019-02-11T18:43:55+03:00

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В Ижевске пройдет повторный рейд по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Для проверки привлекаются дополнительные силы органов внутренних дел и общественных объединений, в том числе ДНД.

Целью таких проверок является пресечение нарушений ПДД. Водителей просят относиться с пониманием к таким мероприятиям, так как действия сотрудников Госавтоинспекции направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

По вине нетрезвых водителей с начала года произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и девять участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками Госавтоинспекции за указанный период выявлены и исключены из процесса дорожного движения 584 водителя, управлявшие транспортным средством с признаками опьянения.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает! Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у Вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700, 415-701, 02 или 112. Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться ваши дети, родственники, друзья и близкие люди!

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ИСТОЧНИК KP.RU