2019-02-11T18:43:55+03:00
Общество

Повторный рейд по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Ижевске

Целью таких мероприятий является пресечение нарушений
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске пройдет повторный рейд по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Для проверки привлекаются дополнительные силы органов внутренних дел и общественных объединений, в том числе ДНД.

Целью таких проверок является пресечение нарушений ПДД. Водителей просят относиться с пониманием к таким мероприятиям, так как действия сотрудников Госавтоинспекции направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

По вине нетрезвых водителей с начала года произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и девять участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками Госавтоинспекции за указанный период выявлены и исключены из процесса дорожного движения 584 водителя, управлявшие транспортным средством с признаками опьянения.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает! Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у Вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700, 415-701, 02 или 112. Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться ваши дети, родственники, друзья и близкие люди!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске прошли массовые проверки водителей. Каковы результаты, читайте на сайте.

Фигуристка Алина Загитова рассказала, сколько раз хотела бросить спорт (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очередная прогулка с врачом в Удмуртии пройдет на тему «Рак – это не приговор, а диагноз»
Ижевчанин выступит на проекте «Песни» на телеканале ТНТ
Автобус в Удмуртии сбил 7-летнего мальчика
«Мы решили, что аквапарк в Ижевске нужен»: гендиректор «Летнего сада» рассказал, какая сумма понадобится на его строительство
Женщина погибла при пожаре в Удмуртии
Два автомобиля столкнулись в Ижевске
Нескольким домам в Первомайском районе Ижевска отключили отопление
Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра
«Деньги передавали вместе с рыбой»: экс-замминистра транспорта Удмуртии о том, как договаривались о взятке
На объекте нефтедобычи в Удмуртии произошел разлив нефтесодержащей жидкости
Страховочное устройство на тренировке уроженки Ижевска Алины Загиовой произвело фурор на японцев
Молодого человека, который пропал два месяца назад, нашли мертвым около Ижевска
От оригинальных подарков до угощений: в Ижевске открылась «Новая ярмарка»
Кто имеет право на льготу по коммунальной услуге «обращение с ТКО» в Удмуртии?
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены
«Ижсталь» в матче в Ижевске одержала третью победу подряд
13 февраля пройдет очередное слушание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева
Руководитель кондитерского производства в Удмуртии задолжал налогов на 66 миллионов рублей
Чемпионат и Первенство Удмуртии по зимнему картингу пройдет 17 февраля
«Богатырские забавы» пройдут в Ижевске
9 февраля диспансеризацию в Удмуртии прошли 3187 человек
В Ижевске разыскивают 15-летнюю девочку
Количество браков в Удмуртии в 2018 году уменьшилось более чем на тысячу
Работников службы администрации кладбищ Ижевска задержали за злоупотребление должностными полномочиями
В музее-усадьбе П.И. Чайковского в Удмуртии побывал артист Юрий Гальцев
Глава Устиновского района Ижевска оставит свой пост