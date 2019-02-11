Школы Ижевска закрыли на карантин

11 Февр. 16:42 2019-02-11T16:42:59+03:00

С 12 по 18 февраля учебный процесс приостановлен

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В Ижевске все школы города закрыли на карантин, который продлится с 12 по 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Решение было принято на экстренном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Ижевска. Школы закрыли из-за высокого количества заболевших ОРВИ в городе.

Родителей просят обратить внимание на то, что учащиеся закрытых школ будут заниматься дистанционно, задания будут размещаться на официальных сайтах школ.

Родителям учащихся рекомендовано:

1. Не отпускать детей в места массового скопления людей.

2. Контролировать соблюдение детьми правил личной гигиены.

3. Проводить профилактические меры по сохранению здоровья.

4. Контролировать выполнение детьми домашних заданий, выданных общеобразовательной организацией.

5. Отслеживать ситуацию о карантине на официальном сайте общеобразовательной организации или через классных руководителей.

Учреждения дополнительного образования - кружки, секции, клубы - будут работать в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU