Школы Ижевска закрыли на карантин
В Ижевске все школы города закрыли на карантин, который продлится с 12 по 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Решение было принято на экстренном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Ижевска. Школы закрыли из-за высокого количества заболевших ОРВИ в городе.
Родителей просят обратить внимание на то, что учащиеся закрытых школ будут заниматься дистанционно, задания будут размещаться на официальных сайтах школ.
Родителям учащихся рекомендовано:
1. Не отпускать детей в места массового скопления людей.
2. Контролировать соблюдение детьми правил личной гигиены.
3. Проводить профилактические меры по сохранению здоровья.
4. Контролировать выполнение детьми домашних заданий, выданных общеобразовательной организацией.
5. Отслеживать ситуацию о карантине на официальном сайте общеобразовательной организации или через классных руководителей.
Учреждения дополнительного образования - кружки, секции, клубы - будут работать в обычном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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