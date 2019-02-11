В результате пожара в Удмуртии погибло три человека

11 Февр. 17:08 2019-02-11T18:31:36+03:00

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В Удмуртии, в Воткинске, 11 февраля произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

- В 13:42 поступило сообщение о пожаре, спустя три минуты на место прибило первое пожарно-спасательное подразделение. В 14:29 ликвидировано открытое горение. К тушению пожара привлекались 30 человек и 11 единиц техники, - сообщает ведомство.

В результате пожара погибло три человека. На данный момент для установления возможных причин возгорания на место происшествия направлена испытательно-пожарная лаборатория.

ВАЖНО!

Уважаемые жители Удмуртии, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Соблюдайте правила пожарной безопасности, при возникновении пожара звоните 01, с сотового 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU