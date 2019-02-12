2019-02-12T13:37:30+03:00
Общество

В 2018 году в Удмуртии было замечено снижение объемов строительных работ

Республика находится на 10-м месте среди регионов ПФО
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В 2018 году в Удмуртии сохранилось снижение объемов строительных работ. Всего за год было выполнено работ на 31,2 млрд рублей. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

По объему строительных работ Удмуртия находится на 10-м месте среди регионов ПФО. Лидерами оказались Башкортостан и Татарстан, объем работ которых составил 188,6 млрд рублей и 349,1 млрд соответственно.

В Удмуртии введено 10,6 км новых автодорог, реконструированы 41,6 км. Введены торговые предприятия площадью 9,9 тысяч кв. м. Помимо этого в республике продолжается строительство социальных объектов – в 2018 году построено четыре школы, семь детских садов, четыре фельдшерско-акушерских пункта. А также в Вавожском, Завьяловском, Киясовском, Сюмсинском районах и Ижевске построено шесть физкультурно-оздоровительных комплексов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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