2019-02-12T14:44:15+03:00
Общество

Памятник художнику Виктору Васнецову установят в Ижевске

Бюст появится на территории школы искусств №11
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ruspekh.ruФото: ruspekh.ru
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В Ижевске установят памятник художнику Виктору Михайловичу Васнецову. Соответствующее постановление опубликовано на сайте издания «Ижевский вестник».

Бюст художника появится на территории детской школы искусств №11. Руководство школы вышло с предложением установить бюст. Городская комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов поддержала инициативу.

- Финансирование работ по разработке эскизного проекта, изготовлению, установке и дальнейшему содержанию бюста возложить на заявителя, - говорится в постановлении.

Справка «КП»

Васнецов Виктор Михайлович является автором картин: «Богатыри», «Витязь на распутье», «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Аленушка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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