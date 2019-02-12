Памятник художнику Виктору Васнецову установят в Ижевске

12 Февр. 14:18 2019-02-12T14:44:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске установят памятник художнику Виктору Михайловичу Васнецову. Соответствующее постановление опубликовано на сайте издания «Ижевский вестник».

Бюст художника появится на территории детской школы искусств №11. Руководство школы вышло с предложением установить бюст. Городская комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов поддержала инициативу.

- Финансирование работ по разработке эскизного проекта, изготовлению, установке и дальнейшему содержанию бюста возложить на заявителя, - говорится в постановлении.

Справка «КП»

Васнецов Виктор Михайлович является автором картин: «Богатыри», «Витязь на распутье», «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Аленушка».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Чемпион мира Илья Авербух прокомментировал победу уроженки Удмуртии, фигуристки Елизаветы Туктамышевой на международном турнире (подробнее).

В 2018 году в Удмуртии было замечено снижение объемов строительных работ (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU