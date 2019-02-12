Памятник художнику Виктору Васнецову установят в Ижевске
В Ижевске установят памятник художнику Виктору Михайловичу Васнецову. Соответствующее постановление опубликовано на сайте издания «Ижевский вестник».
Бюст художника появится на территории детской школы искусств №11. Руководство школы вышло с предложением установить бюст. Городская комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов поддержала инициативу.
- Финансирование работ по разработке эскизного проекта, изготовлению, установке и дальнейшему содержанию бюста возложить на заявителя, - говорится в постановлении.
Справка «КП»
Васнецов Виктор Михайлович является автором картин: «Богатыри», «Витязь на распутье», «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Аленушка».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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