«Мы видим, что Лиза находится в строю»: Илья Авербух о победе уроженки Удмуртии Елизаветы Туктамышевой

12 Февр. 11:27 2019-02-12T13:32:04+03:00

Ранее она заняла первое место на международном турнире в Словении [видео]

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Чемпион мира 2002 года Илья Авербух прокомментировал победу уроженки Удмуртии фигуристки Елизаветы Туктамышевой на международном турнире в Словении. Об этом сообщает РИА новости.

- Любая победа, конечно же, никогда не бывает лишней. И для нас всех сейчас важно, что Лиза снова соревнуется, важно, что Лиза набирает форму. До чемпионата мира еще есть время и самое главное - мы видим, что Лиза находится в строю. И победа даже в таком небольшом турнире, конечно же, окрыляет и прибавляет спортсменке сил, - поделился мыслями Илья Авербух.

Также Авербух отметил, что советов тренеру Елизаветы Туктамышевой давать не стоит, так как Мишин точно знает, что надо сделать для того, чтобы фигуристка вышла на пик формы к ключевым стартам.

Напомним, Елизавета Туктамышева выиграла международный турнир в Словении. Но без падений не обошлось (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU