2019-02-12T13:32:04+03:00
Спорт

«Мы видим, что Лиза находится в строю»: Илья Авербух о победе уроженки Удмуртии Елизаветы Туктамышевой

Ранее она заняла первое место на международном турнире в Словении [видео]
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Чемпион мира 2002 года Илья Авербух прокомментировал победу уроженки Удмуртии фигуристки Елизаветы Туктамышевой на международном турнире в Словении. Об этом сообщает РИА новости.

- Любая победа, конечно же, никогда не бывает лишней. И для нас всех сейчас важно, что Лиза снова соревнуется, важно, что Лиза набирает форму. До чемпионата мира еще есть время и самое главное - мы видим, что Лиза находится в строю. И победа даже в таком небольшом турнире, конечно же, окрыляет и прибавляет спортсменке сил, - поделился мыслями Илья Авербух.

Также Авербух отметил, что советов тренеру Елизаветы Туктамышевой давать не стоит, так как Мишин точно знает, что надо сделать для того, чтобы фигуристка вышла на пик формы к ключевым стартам.

Напомним, Елизавета Туктамышева выиграла международный турнир в Словении. Но без падений не обошлось (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева в большом интервью рассказала, сколько зарабатывает (подробнее).

Фигуристка Алина Загитова рассказала, сколько раз хотела бросить спорт (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Елизавета Туктамышева. Произвольная программа. Женщины. Skate Canada. Гран-при по фигурному катанию.Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с произвольной программой на Skate Canada.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очередная прогулка с врачом в Удмуртии пройдет на тему «Рак – это не приговор, а диагноз»
Ижевчанин выступит на проекте «Песни» на телеканале ТНТ
Автобус в Удмуртии сбил 7-летнего мальчика
«Мы решили, что аквапарк в Ижевске нужен»: гендиректор «Летнего сада» рассказал, какая сумма понадобится на его строительство
Женщина погибла при пожаре в Удмуртии
Два автомобиля столкнулись в Ижевске
Нескольким домам в Первомайском районе Ижевска отключили отопление
Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра
«Деньги передавали вместе с рыбой»: экс-замминистра транспорта Удмуртии о том, как договаривались о взятке
На объекте нефтедобычи в Удмуртии произошел разлив нефтесодержащей жидкости
Страховочное устройство на тренировке уроженки Ижевска Алины Загиовой произвело фурор на японцев
Молодого человека, который пропал два месяца назад, нашли мертвым около Ижевска
От оригинальных подарков до угощений: в Ижевске открылась «Новая ярмарка»
Кто имеет право на льготу по коммунальной услуге «обращение с ТКО» в Удмуртии?
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены
«Ижсталь» в матче в Ижевске одержала третью победу подряд
13 февраля пройдет очередное слушание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева
Руководитель кондитерского производства в Удмуртии задолжал налогов на 66 миллионов рублей
Чемпионат и Первенство Удмуртии по зимнему картингу пройдет 17 февраля
«Богатырские забавы» пройдут в Ижевске
9 февраля диспансеризацию в Удмуртии прошли 3187 человек
В Ижевске разыскивают 15-летнюю девочку
Количество браков в Удмуртии в 2018 году уменьшилось более чем на тысячу
Работников службы администрации кладбищ Ижевска задержали за злоупотребление должностными полномочиями
В музее-усадьбе П.И. Чайковского в Удмуртии побывал артист Юрий Гальцев
Глава Устиновского района Ижевска оставит свой пост