Ровно год прошел с блистательного выступления олимпийской чемпионки, уроженки Ижевска Алины Загитовой
Ровно год назад, 12 февраля 2018 года, на Олимпийских играх в Пхенчхане уроженка Ижевска Алина Загитова блистательно выступила.
Она выиграла произвольную программу, установив олимпийский рекорд 158,08 балла – 83,06 за технику и 75,02 за компоненты.
Алина Загитова принесла российской сборной первую золотую награду на Олимпиаде-2018, получив в сумме 239,57 балла за короткую и произвольную программу.
Что интересно, тогда еще 15-летняя Загитова - это вторая в истории фигуристка, которая победила на Олимпиаде в столь юном возрасте. В 1998 году американка Тара Липински выиграла в возрасте 15 лет и 255 дней, Загитова одержала победу, когда ей - 15 лет и 281 день.
Фигуристка раскрыла небольшие детали того, что осталось за кадром победы на Олимпиаде-2018. Например, фигуристка призналась, что ограничивала себя в еде настолько, что боялась пить воду (подробнее).
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Уроженку Удмуртии Алину Загитову показали с малоизвестной стороны по японскому телевидению. По ссылке есть видео (подробнее).
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Алина Загитова победила на Олимпиаде в Пхенчхане 2018 год .Загитова выиграла произвольную программу, установив Олимпийский рекорд 158,08 балла 83,06 за технику и 75,02 за компоненты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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