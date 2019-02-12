Ровно год прошел с блистательного выступления олимпийской чемпионки, уроженки Ижевска Алины Загитовой

12 Февр. 14:57 2019-02-12T15:23:02+03:00

В 2018 году на Олимпиаде она установили олимпийский рекорд

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Ровно год назад, 12 февраля 2018 года, на Олимпийских играх в Пхенчхане уроженка Ижевска Алина Загитова блистательно выступила.

Она выиграла произвольную программу, установив олимпийский рекорд 158,08 балла – 83,06 за технику и 75,02 за компоненты.

Алина Загитова принесла российской сборной первую золотую награду на Олимпиаде-2018, получив в сумме 239,57 балла за короткую и произвольную программу.

Что интересно, тогда еще 15-летняя Загитова - это вторая в истории фигуристка, которая победила на Олимпиаде в столь юном возрасте. В 1998 году американка Тара Липински выиграла в возрасте 15 лет и 255 дней, Загитова одержала победу, когда ей - 15 лет и 281 день.

Фигуристка раскрыла небольшие детали того, что осталось за кадром победы на Олимпиаде-2018. Например, фигуристка призналась, что ограничивала себя в еде настолько, что боялась пить воду (подробнее).

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Уроженку Удмуртии Алину Загитову показали с малоизвестной стороны по японскому телевидению. По ссылке есть видео (подробнее).

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Алина Загитова победила на Олимпиаде в Пхенчхане 2018 год .Загитова выиграла произвольную программу, установив Олимпийский рекорд 158,08 балла 83,06 за технику и 75,02 за компоненты.

ИСТОЧНИК KP.RU