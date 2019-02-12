2019-02-12T17:14:48+03:00
Общество

Количество браков в Удмуртии в 2018 году уменьшилось более чем на тысячу

А разводов больше на 105
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: prokazan.ruФото: prokazan.ru
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В Удмуртии за 2018 год уменьшилось количество заключенных браков. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

В 2018 году было заключено 8563 брака, это на 1073 меньше, чем в 2017 году, а вот количество разводов, наоборот, увеличилось. За 2018 год развелись 5370 пар, это на 105 больше, чем в 2017 году.

Кстати, интенсивность заключения браков в течение года неравномерна. В июле, скорее всего из-за того, что празднуется День семьи, желающих зарегистрировать брак в пять раз больше, чем в мае.

Данные микропереписи населения 2015 года свидетельствуют о том, что среди лиц в возрасте 16 лет и старше 54% опрашиваемых состояли в зарегистрированном браке, 8% - в незарегистрированном. Разведенных оказалось 8%, 13% - вдовых и 16% никогда не состоявших в браке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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