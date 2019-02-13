9 февраля диспансеризацию в Удмуртии прошли 3187 человек

13 Февр. 06:31 2019-02-13T10:59:38+03:00

В этот день работали 45 медучреждений

Изменить размер текста: A A

В единый день диспансеризации к медработникам в Удмуртии обратились 3187 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Всего в республике обслуживали 45 медицинских организаций и 658 медработников.

- Первый этап диспансеризации (1 раз в 3 года) прошли 3 187 человек, второй этап диспансеризации (1 раз в 3 года) - 813 человек. Диспансеризацию 1 раз в 2 года по маммографии прошли 352 женщины. Профилактический осмотр прошли 118 человек, - сообщает ведомство.

Также в 12 медицинских организациях проводилось ультразвуковое исследований внутренних органов с учетом показаний. В Киясовском районе во время проведения сельских зимних спортивных игр флэшмоб #Вместепротиврака собрал 124 участника. В Шарканской районной больнице проводилось блиц-анкетирование по самодиагностике риска возникновения инфаркта и инсульта. В Балезинской районной больнице состоялись мастер-классы по измерению артериального давления. Медицинские работники Сюмсинской районной больницы обучали население производственной гимнастике. В Камбарской районной больнице проводился скрининг-опрос по профилактике онкологических заболеваний, а также обучение распознаванию ранних признаков инсульта.

Напомним, что следующий единый день диспансеризации пройдет 16 марта 2019 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Школы закрыты на карантин, в больницах многочасовые очереди: в Ижевске эпидемия ОРВИ и гриппа (подробнее)

Музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске принимал звездных гостей (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU