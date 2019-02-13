9 февраля диспансеризацию в Удмуртии прошли 3187 человек
В единый день диспансеризации к медработникам в Удмуртии обратились 3187 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Всего в республике обслуживали 45 медицинских организаций и 658 медработников.
- Первый этап диспансеризации (1 раз в 3 года) прошли 3 187 человек, второй этап диспансеризации (1 раз в 3 года) - 813 человек. Диспансеризацию 1 раз в 2 года по маммографии прошли 352 женщины. Профилактический осмотр прошли 118 человек, - сообщает ведомство.
Также в 12 медицинских организациях проводилось ультразвуковое исследований внутренних органов с учетом показаний. В Киясовском районе во время проведения сельских зимних спортивных игр флэшмоб #Вместепротиврака собрал 124 участника. В Шарканской районной больнице проводилось блиц-анкетирование по самодиагностике риска возникновения инфаркта и инсульта. В Балезинской районной больнице состоялись мастер-классы по измерению артериального давления. Медицинские работники Сюмсинской районной больницы обучали население производственной гимнастике. В Камбарской районной больнице проводился скрининг-опрос по профилактике онкологических заболеваний, а также обучение распознаванию ранних признаков инсульта.
Напомним, что следующий единый день диспансеризации пройдет 16 марта 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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