В музее-усадьбе П.И. Чайковского в Удмуртии побывал артист Юрий Гальцев
12 февраля музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске принимал звездных гостей – российского артиста эстрады и клоунады, телеведущего, пародиста, певца, актера театра и кино, заслуженного артиста России Юрия Гальцева. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Вместе с Юрием Гальцевым были его друзья - актеры театров Игорь Ярошевич и Юрий Михайлик, известные под творческим псевдонимом клоун-дуэта Гарика и Юрика.
Фото: пресс-служба музея
По словам гостей, они будто окунулись в прошлое и вживую увидели домочадцев. Все были в восторге от экскурсии и театрализованных сценок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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