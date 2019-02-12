2019-02-12T16:33:35+03:00
Общество

В музее-усадьбе П.И. Чайковского в Удмуртии побывал артист Юрий Гальцев

Артист прибыл со своими друзьями
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба музеяФото: пресс-служба музея
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12 февраля музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске принимал звездных гостей – российского артиста эстрады и клоунады, телеведущего, пародиста, певца, актера театра и кино, заслуженного артиста России Юрия Гальцева. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Вместе с Юрием Гальцевым были его друзья - актеры театров Игорь Ярошевич и Юрий Михайлик, известные под творческим псевдонимом клоун-дуэта Гарика и Юрика.

Фото: пресс-служба музея

Фото: пресс-служба музея

По словам гостей, они будто окунулись в прошлое и вживую увидели домочадцев. Все были в восторге от экскурсии и театрализованных сценок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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