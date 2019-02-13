2019-02-13T11:02:37+03:00
Спорт

Чемпионат и Первенство Удмуртии по зимнему картингу пройдет 17 февраля

Участие в соревнованиях примут около 50 спортсменов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/izhavtomobilistФото: vk.com/izhavtomobilist
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В Удмуртии пройдет чемпионат и первенство республики по зимнему картингу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Участие в соревнованиях примут около 50 спортсменов в пяти зачетных классах: Супер-Мини, Ротакс - Макс Юниор, Ротакс - Макс, Национальный - Юниор, Национальный.

Программа:

8:00-9:50 Административный и технический контроль, собрание участников и представителей команд

10:00-11:00 Официальные тренировки

11:10-12:00 Финальные заезды

12:00 Официальное открытие соревнований

12:30-15.00 Финальные заезды

15:30 Церемония награждения

Где: Ижевский ипподром

Цена: вход для зрителей свободный

Дополнительная информация - по телефону 46-35-07

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ИСТОЧНИК KP.RU

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