Чемпионат и Первенство Удмуртии по зимнему картингу пройдет 17 февраля

13 Февр. 07:33 2019-02-13T11:02:37+03:00

Участие в соревнованиях примут около 50 спортсменов

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В Удмуртии пройдет чемпионат и первенство республики по зимнему картингу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Участие в соревнованиях примут около 50 спортсменов в пяти зачетных классах: Супер-Мини, Ротакс - Макс Юниор, Ротакс - Макс, Национальный - Юниор, Национальный.

Программа:

8:00-9:50 Административный и технический контроль, собрание участников и представителей команд

10:00-11:00 Официальные тренировки

11:10-12:00 Финальные заезды

12:00 Официальное открытие соревнований

12:30-15.00 Финальные заезды

15:30 Церемония награждения

Где: Ижевский ипподром

Цена: вход для зрителей свободный

Дополнительная информация - по телефону 46-35-07

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ИСТОЧНИК KP.RU