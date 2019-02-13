Чемпионат и Первенство Удмуртии по зимнему картингу пройдет 17 февраля
В Удмуртии пройдет чемпионат и первенство республики по зимнему картингу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Участие в соревнованиях примут около 50 спортсменов в пяти зачетных классах: Супер-Мини, Ротакс - Макс Юниор, Ротакс - Макс, Национальный - Юниор, Национальный.
Программа:
8:00-9:50 Административный и технический контроль, собрание участников и представителей команд
10:00-11:00 Официальные тренировки
11:10-12:00 Финальные заезды
12:00 Официальное открытие соревнований
12:30-15.00 Финальные заезды
15:30 Церемония награждения
Где: Ижевский ипподром
Цена: вход для зрителей свободный
Дополнительная информация - по телефону 46-35-07
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ИСТОЧНИК KP.RU
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