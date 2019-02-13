«Богатырские забавы» пройдут в Ижевске
В Ижевске в парке имени Кирова 22 февраля в 15:00 состоится спортивное мероприятие «Богатырские забавы». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Принять участие могут все желающие в возрасте от 10 до 35 лет, команда должна состоять из 4-5 человек. Участники будут соревноваться в перетягивании каната, также их ждут игры «Быстрая лыжня», «Лыжная гонка», «Меткий стрелок», «Скорая помощь» и «Не упусти момент».
Заявку на участие можно подать до 20 февраля на электронный адрес klub.start@mail.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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