«Ижсталь» в матче в Ижевске одержала третью победу подряд
В Ижевске 12 февраля прошла игра между ХК «Ижсталь» и ХК «Тамбов». Сталевары одержали победу, причем это уже третья победа на домашнем льду.
Исход игры был непредсказуем, на 51-й минуте «Тамбов» забил две шайбы, счет был 2:1. Но сталевары не сдаются и вырывают победу. Итог матча - 4:2 в пользу ХК «Ижсталь». Голы: 1:0 - Иванов (Макаров, Кочуров, 18.22), 1:1 - Клочков (Кривошеев, Марченко, 45.02), 1:2 - Ефимов (Родионов, Акишин, 50.07, бол.), 2:2 - Иванов (51.45), 3:2 - Рыжов (Хабаров, Афанасьев, 58.24), 4:2 - Кочуров (Рыжов, 59.40, ПВ).
- Хотел бы поздравить болельщиков с победой, команду поблагодарить. Команда играла, как впереди, так и в обороне, самоотверженно, с самоотдачей. Реализовали ошибки, которые соперник нам «позволил». Нагнетали, заставили их ошибаться. Хорошо, что все так закончилось, качели могли склониться и в ту сторону, когда два быстрых гола нам забили. Хорошо, что команда не надломилась, продолжала играть. Забили голы. Спасибо ребятам! Готовимся дальше, - сказал Игорь Кропотин, главный тренер ХК «Ижсталь».
Напомним, что 14 февраля пройдет заключительный в этом сезоне домашний матч «Ижстали» с ХК «Саров».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Жизнь перестала быть сладкой... Руководитель кондитерского производства задолжал по налогам кругленькую сумму.
В Завьяловском суде началось очередное слушание по уголовному делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Уже есть первый свидетель.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»