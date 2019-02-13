Руководитель кондитерского производства в Удмуртии задолжал налогов на 66 миллионов рублей
В Удмуртии руководитель кондитерского производства два года не платил налоги, сумма долга составила 66 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- С 2015 по 2017 г. бывший руководитель производства кондитерских изделий не платил НДС путем включения в налоговую декларацию ложных данных о хозяйственных взаимоотношениях с фирмами-однодневками, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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