Руководитель кондитерского производства в Удмуртии задолжал налогов на 66 миллионов рублей

13 Февр. 08:52 2019-02-13T11:03:57+03:00

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В Удмуртии руководитель кондитерского производства два года не платил налоги, сумма долга составила 66 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- С 2015 по 2017 г. бывший руководитель производства кондитерских изделий не платил НДС путем включения в налоговую декларацию ложных данных о хозяйственных взаимоотношениях с фирмами-однодневками, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU