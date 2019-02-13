2019-02-13T11:09:16+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены

Уголовное дело передали в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии 50-летнего местного жителя обвиняют в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- С 17 по 19 ноября 2018 года мужчина со своей женой выпивали. В ходе застолья у них произошел конфликт, в результате которого мужчина избил жену. Женщина умерла через несколько дней в больнице, - сообщает ведомство.

В ходе расследования дела был произведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и назначены судебные экспертизы. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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