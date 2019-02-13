2019-02-13T14:49:42+03:00
Происшествия

«Деньги передавали вместе с рыбой»: экс-замминистра транспорта Удмуртии о том, как договаривались о взятке

О соглашении по сумме взятки разговаривали за чаем
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Завьяловском суде идет слушание уголовного дело экс-главы республики. На нем выступает свидетелем бывший замминистра транспорта республики Александр Соловьев.

В зале суда он рассказал, что об окончательной договоренности о передаче взятки бывшему главе и руководителю компании-концессионера строительства мостов узнал в апреле 2014 года в одном из банных комплексов.

После ужина Забарский сообщил о том, что стороны сошлись на сумме взятки в 1% от концессионного соглашения – 139 млн рублей. Часть взятки была передана в августе 2014 года, замминистра транспорта республики поручил забрать деньги одному из начальников казенного учреждения Удмуртии. 33 миллиона рублей были привезены в пакете в дом экс-главы.

Еще одну часть денег – 10 миллионов рублей, передали в одном из кафе торгового центра в Москве. Следующую часть денег в декабре 2014 года передали в Ижевске в коробках, в одной из них была рыба, а в двух других деньги (50 миллионов рублей).

Свидетель также заявил, что ему не обещали никакого вознаграждения за участие в передаче взяток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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