«Деньги передавали вместе с рыбой»: экс-замминистра транспорта Удмуртии о том, как договаривались о взятке

13 Февр. 12:28 2019-02-13T14:49:42+03:00

О соглашении по сумме взятки разговаривали за чаем

Изменить размер текста: A A

В Завьяловском суде идет слушание уголовного дело экс-главы республики. На нем выступает свидетелем бывший замминистра транспорта республики Александр Соловьев.

В зале суда он рассказал, что об окончательной договоренности о передаче взятки бывшему главе и руководителю компании-концессионера строительства мостов узнал в апреле 2014 года в одном из банных комплексов.

После ужина Забарский сообщил о том, что стороны сошлись на сумме взятки в 1% от концессионного соглашения – 139 млн рублей. Часть взятки была передана в августе 2014 года, замминистра транспорта республики поручил забрать деньги одному из начальников казенного учреждения Удмуртии. 33 миллиона рублей были привезены в пакете в дом экс-главы.

Еще одну часть денег – 10 миллионов рублей, передали в одном из кафе торгового центра в Москве. Следующую часть денег в декабре 2014 года передали в Ижевске в коробках, в одной из них была рыба, а в двух других деньги (50 миллионов рублей).

Свидетель также заявил, что ему не обещали никакого вознаграждения за участие в передаче взяток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Завьяловском суде началось очередное слушание по уголовному делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Уже есть первый свидетель (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускают конкурс «Мужское воспитание»!

Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите как можно больше голосов и получите призы! Подробнее по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU