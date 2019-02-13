13 Февр. 12:47 2019-02-13T13:20:22+03:00

Ветер усилится в ночь на 14 февраля

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Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра в ночь с 13 на 14 февраля. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Ожидается усиление юго-западного ветра, порывы достигнут 17 м/с. На дорогах снежные заносы, накат. Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.

14 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег, метель, слабый гололед, ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы до 15-17 м/с, температура воздуха ночью -7...-9°С, днем -3...-5°С, на дорогах снежные заносы, накат.

Сильный ветер сохранится до 16 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU