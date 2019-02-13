2019-02-13T13:20:22+03:00
Общество

Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра

Ветер усилится в ночь на 14 февраля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра в ночь с 13 на 14 февраля. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Ожидается усиление юго-западного ветра, порывы достигнут 17 м/с. На дорогах снежные заносы, накат. Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.

14 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег, метель, слабый гололед, ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы до 15-17 м/с, температура воздуха ночью -7...-9°С, днем -3...-5°С, на дорогах снежные заносы, накат.

Сильный ветер сохранится до 16 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ох уж эта переменчивая погода в феврале! Подробный прогноз погоды до конца недели смотрите на сайте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускают конкурс «Мужское воспитание»!

Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите как можно больше голосов и получите призы! Подробнее по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очередная прогулка с врачом в Удмуртии пройдет на тему «Рак – это не приговор, а диагноз»
Ижевчанин выступит на проекте «Песни» на телеканале ТНТ
Автобус в Удмуртии сбил 7-летнего мальчика
«Мы решили, что аквапарк в Ижевске нужен»: гендиректор «Летнего сада» рассказал, какая сумма понадобится на его строительство
Женщина погибла при пожаре в Удмуртии
Два автомобиля столкнулись в Ижевске
Нескольким домам в Первомайском районе Ижевска отключили отопление
«Деньги передавали вместе с рыбой»: экс-замминистра транспорта Удмуртии о том, как договаривались о взятке
На объекте нефтедобычи в Удмуртии произошел разлив нефтесодержащей жидкости
Страховочное устройство на тренировке уроженки Ижевска Алины Загиовой произвело фурор на японцев
Молодого человека, который пропал два месяца назад, нашли мертвым около Ижевска
От оригинальных подарков до угощений: в Ижевске открылась «Новая ярмарка»
Кто имеет право на льготу по коммунальной услуге «обращение с ТКО» в Удмуртии?
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены
«Ижсталь» в матче в Ижевске одержала третью победу подряд
13 февраля пройдет очередное слушание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева
Руководитель кондитерского производства в Удмуртии задолжал налогов на 66 миллионов рублей
Чемпионат и Первенство Удмуртии по зимнему картингу пройдет 17 февраля
«Богатырские забавы» пройдут в Ижевске
9 февраля диспансеризацию в Удмуртии прошли 3187 человек
В Ижевске разыскивают 15-летнюю девочку
Количество браков в Удмуртии в 2018 году уменьшилось более чем на тысячу
Работников службы администрации кладбищ Ижевска задержали за злоупотребление должностными полномочиями
В музее-усадьбе П.И. Чайковского в Удмуртии побывал артист Юрий Гальцев
Глава Устиновского района Ижевска оставит свой пост