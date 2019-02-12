Теплая погода в Ижевске сохранится до конца недели
В Ижевске теплая погода сохранится до конца недели. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
13 февраля, в среду, осадков не ожидается, но днем усилится ветер. Температура днем составит -4…-9 градусов, ночью -9…-14 градусов.
14 февраля, в четверг, ожидается небольшой снегопад, слабая метель, на дорогах снежные заносы и накат. Порывы ветра составят 9-14 м/с. Температура днем -2…-7 градусов, ночью -5…-10 градусов.
15 февраля, в пятницу, температура днем -6 градусов, ночью -6 градусов, небольшой снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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