2019-02-13T16:15:00+03:00
Общество

«Мы решили, что аквапарк в Ижевске нужен»: гендиректор «Летнего сада» рассказал, какая сумма понадобится на его строительство

И как изменится стоимость билетов на аттракционы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Генеральный директор «Летнего сада» рассказал о том, какая сумма потребуется для строительства аквапарка в Ижевске. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия».

- На данный момент ведутся переговоры по строительству аквапарка. Предварительная стоимость объекта 780 млн руб. Мы решили, что он нужен. Сейчас общаемся с итальянцами, турками, которые организовывают такие современные проекты. Мы надеемся привлечь инвестора на строительство объекта. У нас уже имеется 50% оплата от инвестора - это сами производители, итальянцы. Но нам нужны средства, ресурсы и надеемся, что мы их получим, - отметил Сергей Буторин.

Также были представлены проекты канатной дороги, пляжа, спортивного комплекса и обновления Летнего сада города. Сергей Буторин отметил, что стоимость билетов на аттракционы повысится, но не более чем на 10 рублей.

К тому же, гендиректор Летнего сада сообщил, что переданные на баланс катера будут использоваться не как транспорт, а как развлечение. При этом один из кораблей планируется назвать в честь Михаила Калашникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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