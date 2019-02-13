2019-02-13T13:22:16+03:00
Общество

Нескольким домам в Первомайском районе Ижевска отключили отопление

Работы должны закончить до 16:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 13 февраля с 09:00 отключили отопление в нескольких домах Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи с устранением прорыва (кварт. трасса) отключение отопления по адресам: ул. Ракетная, 17, 19, 21. В связи с внеплановой заменой участка по ГВС отключение горячего водоснабжения по адресам: ул. Ракетная, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 42, - сообщает ведомство.

Работы проводит ПромЭнерго, примерное время включения отопления – 16:00 13 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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