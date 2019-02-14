Девятиклассники попросили включить в собеседование по русскому языку текст об уроженке Удмуртии Алине Загитовой

СЕГОДНЯ 06:29 2019-02-14T07:51:56+03:00

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13 февраля девятиклассники, которые прошли собеседование по русскому языку, - попросили в дальнейшем включить в темы текст в экзамен об олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой. Об этом сообщила заместитель директора ФИПИ Ольга Котова.

В среду с утра в ведомство поступило обращение от школьника, который на тот момент уже поучаствовал в собеседовании, с вопросом: «Почему нет текста про Алину Загитову? Мы бы с удовольствием прочитали и пересказали».

- Я думаю, что идея разговаривать о знаменитых россиянах очень важная, полезная и живая, - отметила Ольга Алексеевна.

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Предлагаем вспомнить яркое выступление спорстменки в Пхенчане на Олиапиаде-2018, где Алина стала чемпионкой:

Алина Загитова победила на Олимпиаде в Пхенчхане 2018 год .Загитова выиграла произвольную программу, установив Олимпийский рекорд 158,08 балла 83,06 за технику и 75,02 за компоненты.

ИСТОЧНИК KP.RU