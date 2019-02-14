2019-02-14T07:50:43+03:00
Общество

Ижевск посетит принцесса Монако

Она приедет на Международный цирковой фестиваль
Анастасия Волкова
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ФОТО: hellomonaco.comФОТО: hellomonaco.com
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Она приедет на Международный цирковой фестиваль

Принцесса Монако Стефания Мария Елизавета Гримальди приедет в Ижевск на Международный фестиваль циркового искусства. Об этом сообщил директор Государственного цирка Удмуртии Андрей Лещинский.

Скорее всего, визит будет однодневным. Стефания поддержит артистов и посетит одно из учреждений культуры республики. Прежде в России она бывала только в Москве и Санкт-Петербурге.

XII международный цирковой фестиваль в Удмуртии пройдет с 6 по 10 марта. В нем примут участие около 200 артистов из 15 стран мира.

Досье КП:

Стефания Мария Елизавета Гримальди – президент международного циркового фестиваля в Монте-Карло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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