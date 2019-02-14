2019-02-14T09:19:48+03:00
Происшествия

Владелец АЗС в Удмуртии продавал некачественный бензин МВД по республике

Ущерб составил 17 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии задержали владельца АЗС, который продавал некачественный бензин сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Обвиняемый заключал контракты с МВД по республике о хранении и сбыте через свою сеть бензина для нужд служебного транспорта. Далее он разбавлял и соответственно воровал топливо. В результате чего автомобили заправляли некачественным бензином и ломались, - сообщает ведомство.

Ущерб, причиненный МВД составил 17 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела на АЗС проведены обыски, изъяты образцы топлива. Расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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