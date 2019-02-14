Владелец АЗС в Удмуртии продавал некачественный бензин МВД по республике
В Удмуртии задержали владельца АЗС, который продавал некачественный бензин сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- Обвиняемый заключал контракты с МВД по республике о хранении и сбыте через свою сеть бензина для нужд служебного транспорта. Далее он разбавлял и соответственно воровал топливо. В результате чего автомобили заправляли некачественным бензином и ломались, - сообщает ведомство.
Ущерб, причиненный МВД составил 17 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела на АЗС проведены обыски, изъяты образцы топлива. Расследование дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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