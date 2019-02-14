Спортивные мероприятия в Удмуртии будет организовывать «Калашников»

СЕГОДНЯ 08:39 2019-02-14T08:39:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии для организации спортивных мероприятий будет учрежден оператор спортивных любительских стартов – «Калашников Спорт». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Соглашение об учреждении подпишут глава республики Александр Бречалов и гендиректор Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев, 14 февраля, в рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума.

Целью создания «Калашников Спорт» является привлечение людей в спорт через организацию любительских стартов. Также помощь спортсменам в подготовительном процессе.

– Для всех желающих будет доступен общий календарь турниров с полной и актуальной информацией, предварительной онлайн-регистрацией, прямыми трансляциями с мест проведения соревнований, - сообщает ведомство.

На данный момент уже известно несколько мероприятий - Международный лыжный марафон им. Г. А. Кулаковой 24 марта, «Калашников Биатлон Фест» 30 марта, трейловый марафон «Истоки КАкиеМы» 22 июня, триатлон в Воткинске 10 августа, вечерний полумарафон в Ижевске 25 августа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Внимание! В Ленинском районе Ижевска несколько жилых домов и детский сад временно останутся без холодной воды (подробнее).

Ого! Какие гости! Ижевск посетит принцесса Монако (подробнее).

«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускает конкурс «Мужское воспитание»!

Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите, как можно больше голосов и получите призы! Подробнее по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU