2019-02-14T08:39:53+03:00
Общество

Спортивные мероприятия в Удмуртии будет организовывать «Калашников»

В рамках Российского инвестиционного форума подпишут соглашение
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Удмуртии для организации спортивных мероприятий будет учрежден оператор спортивных любительских стартов – «Калашников Спорт». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Соглашение об учреждении подпишут глава республики Александр Бречалов и гендиректор Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев, 14 февраля, в рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума.

Целью создания «Калашников Спорт» является привлечение людей в спорт через организацию любительских стартов. Также помощь спортсменам в подготовительном процессе.

– Для всех желающих будет доступен общий календарь турниров с полной и актуальной информацией, предварительной онлайн-регистрацией, прямыми трансляциями с мест проведения соревнований, - сообщает ведомство.

На данный момент уже известно несколько мероприятий - Международный лыжный марафон им. Г. А. Кулаковой 24 марта, «Калашников Биатлон Фест» 30 марта, трейловый марафон «Истоки КАкиеМы» 22 июня, триатлон в Воткинске 10 августа, вечерний полумарафон в Ижевске 25 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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