2019-02-14T15:59:41+03:00
Происшествия

Доследственная проверка по факту падения мальчика в колодец началась в Удмуртии

Информация была опубликована 12 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии началась доследственная проверка по факту падения мальчика в колодец. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 13 февраля была обнаружена публикация о том, что 12 февраля в Глазове ребенок упал в колодец для ливневых вод, - сообщает ведомство.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Особое внимание будет обращено на принятие мер местной полицией в целях предупреждения аналогичных случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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