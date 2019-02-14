Доследственная проверка по факту падения мальчика в колодец началась в Удмуртии
В Удмуртии началась доследственная проверка по факту падения мальчика в колодец. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 13 февраля была обнаружена публикация о том, что 12 февраля в Глазове ребенок упал в колодец для ливневых вод, - сообщает ведомство.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Особое внимание будет обращено на принятие мер местной полицией в целях предупреждения аналогичных случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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