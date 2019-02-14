Стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Ижевске может повыситься до 23 рублей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-14T12:21:05+03:00

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В Ижевске стоимость проезда на трамваях и троллейбусах может повыситься до 23 рублей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на начальника управления имущественных отношений города Елену Банникову.

МУП ИжГЭТ направил в Минстрой Удмуртии обращение об увеличении стоимости проезда. То есть, за наличный расчет билет будет стоить 23 рубля, а за безналичный – 20 рублей.

- На сегодня решение не принято. Мы надеемся на поддержку республики. По итогам девяти месяцев 2018 года предприятие работает в убыток, который превышает 1 млрд руб. Убыток сохраняется по итогам 2016 и 2017 года. Негативно влияет рост стоимости ресурсов, - сообщила Елена Банникова.

Кстати, в ИПОПАТ уже задумывались о поднятии стоимости проездного билета.

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ИСТОЧНИК KP.RU