2019-02-14T15:24:53+03:00
Общество

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев предложил скорректировать маршрутную сеть

Он обсудил этот вопрос с гендиректором ИПОПАТ
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев предложил скорректировать маршрутную сеть автобусов. 14 февраля, в четверг, он встретился с гендиректором ОАО ИПОПАТ Дмитрием Пивошем и обсудил вопросы работы городских автобусов.

- В городе появляется много новых микрорайонов, поэтому маршрутная сеть требует корректировок. Договорились с Дмитртем Николаевичем вместе приступить к разработке нового документа планирования регулярных перевозок, в которой важно предусмотреть актуальный пассажиропоток и трафик автотранспорта по городским магистралям.

Дмитрий Пивош сообщил, что ИПОПАТ не допускает значительного уменьшения машин на маршрутах и четко контролирует график их движения - за необоснованные отставания водителей штрафуют.

Также глава города просил обратить внимание на организацию движения автобуса №40, который ездит в район улицы Берша и автобуса в мкр-н Люлли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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