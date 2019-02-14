СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-14T15:24:53+03:00

Он обсудил этот вопрос с гендиректором ИПОПАТ

Изменить размер текста: A A

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев предложил скорректировать маршрутную сеть автобусов. 14 февраля, в четверг, он встретился с гендиректором ОАО ИПОПАТ Дмитрием Пивошем и обсудил вопросы работы городских автобусов.

- В городе появляется много новых микрорайонов, поэтому маршрутная сеть требует корректировок. Договорились с Дмитртем Николаевичем вместе приступить к разработке нового документа планирования регулярных перевозок, в которой важно предусмотреть актуальный пассажиропоток и трафик автотранспорта по городским магистралям.

Дмитрий Пивош сообщил, что ИПОПАТ не допускает значительного уменьшения машин на маршрутах и четко контролирует график их движения - за необоснованные отставания водителей штрафуют.

Также глава города просил обратить внимание на организацию движения автобуса №40, который ездит в район улицы Берша и автобуса в мкр-н Люлли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Ижевске может повыситься.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Заместитель главного следователя Удмуртии: «Приложим все усилия к раскрытию преступлений». Рустам Тугушев о следствии, ижевчанах и рабочих планах.

«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускает конкурс «Мужское воспитание»!

Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите, как можно больше голосов и получите призы! Подробнее по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU