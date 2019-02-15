«Белый фестиваль» пройдет в Ижевске
В Ижевске 16 февраля, в парке Космонавтов пройдет седьмой «Белый фестиваль»(6+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В этом году участники строят снежные скульптуры на тему «Достояние республики». Праздник приурочен к 100-летию оружейника Михаила Калашников.
Программа фестиваля:
8:00-10:00 - регистрация команд-участников, жеребьевка, выдача реквизита.
9:00-13:00 - начало работы, создание снежных фигур.
10:00-10:45 - регистрация команд по снежному волейболу.
11:00-11.15 - торжественное Открытие турнира по снежному волейболу. Парад
участников.
11:15-14:30 - соревнования команд на 2 площадках.
13:00-13:20 - торжественное открытие фестиваля.
13:20-15:20 - презентация снежных фигур (не более 2 минут на 1 фигуру),
подведение итогов.
14:30-15:00 - финальные игры за 1 и 3 места в снежном волейболе.
15:30-15:40 - награждение участников турнира по снежному волейболу.
15:20-16:00 - демонстрация слайд-шоу, мультфильмов (фильма).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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