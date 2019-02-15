«Белый фестиваль» пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:32 2019-02-15T07:19:29+03:00

В этом году он посвящен 100-летию М.Т. Калашникова

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В Ижевске 16 февраля, в парке Космонавтов пройдет седьмой «Белый фестиваль»(6+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году участники строят снежные скульптуры на тему «Достояние республики». Праздник приурочен к 100-летию оружейника Михаила Калашников.

Программа фестиваля:

8:00-10:00 - регистрация команд-участников, жеребьевка, выдача реквизита.

9:00-13:00 - начало работы, создание снежных фигур.

10:00-10:45 - регистрация команд по снежному волейболу.

11:00-11.15 - торжественное Открытие турнира по снежному волейболу. Парад

участников.

11:15-14:30 - соревнования команд на 2 площадках.

13:00-13:20 - торжественное открытие фестиваля.

13:20-15:20 - презентация снежных фигур (не более 2 минут на 1 фигуру),

подведение итогов.

14:30-15:00 - финальные игры за 1 и 3 места в снежном волейболе.

15:30-15:40 - награждение участников турнира по снежному волейболу.

15:20-16:00 - демонстрация слайд-шоу, мультфильмов (фильма).

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ИСТОЧНИК KP.RU